Ван И спросил у Евросоюза, почему оружие России поставлять нельзя, а Украине — можно Фото: REUTERS

Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в НАТО рассказал, что во время неформальной беседы в Мюнхене глава канцелярии Комиссии ЦК КП Китая по иностранным делам Ван И спросил у него, почему КНР не может поставлять оружие России, если западные страны помогают Украине. «Пришлось объяснить ему большую разницу», сообщил Боррель, ссылаясь на «угрозу, которую несет конфликт на Украине».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай собирается предоставить России военную помощь. Сообщалось, что во время Мюнхенской конференции американец потребовал от Ван И не поставлять оружие для Москвы, а также не давать РФ обходить санкции.

Однако как заверил НАТО Джозеп Боррель, Ван И сообщил ему, что позиция Китая заключается в отказе от передачи боеприпасов и техники любой стране, участвующей в боевых действиях.

Отметим, что колумнист Умеренков считает, что дипломатическая ошибка США привела к сближению КНР и России.