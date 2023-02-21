Видео неудачного побега Байдена от Дуды на красной дорожке попало в сеть Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден прибыл в Варшаву с визитом. Там он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Политики приняли участие в церемонии смотра почетного караула, однако в какой-то момент президент Соединенных Штатов заблудился на красной дорожке. Видео с инцидентом "завирусилось" в сети.

На кадрах видно, как Байден вместе с польским коллегой идет прям по красной дорожке, затем после специального сигнала разворачивается, но вместо того, чтобы идти прямо, он решает свернуть налево. Но специально поставленный человек, как и сам Дуда, подсказали Байдену нужное направление.

Незадолго до этого в сети появилось видео, как в Польше член сопровождающей американского лидера Джо Байдена делегации кубарем скатился с трапа самолета по прибытии в Варшаву. На кадрах видно, как мужчина идет по трапу, затем внезапно спотыкается и буквально катится вниз по трапу, врезаясь в идущих впереди него членов делегации.

А ранее сайт KP.RU писал, что Байден попал в неловкую ситуацию после выступления в городе Сиракузы в штате Нью-Йорк. Видео инцидента разместил канал NBC News. После окончания своей речи политик на некоторое время застыл в неестественной позе, не понимая, куда ему идти. Он не смог сам покинуть сцену и сесть на стул, поэтому ему помогли выйти из затруднительной ситуации и проводили до места.