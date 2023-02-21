В Минэкономики Швейцарии заявили, что банки не имеют права использовать замороженные российские активы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцарские банки не имеют права использовать для своих целей замороженные активы россиян. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш. Он отметил, что под запретом находятся любые действия, связанные с управлением деньгами.

Так, с замороженные активы нельзя инвестировать, продавать, менять выручку. Под запрет попадают и другие действия, связанные с управлением портфелем. Исключение составляет администрирование, выполняемое финансовыми учреждениями: учет обычных процентов или комиссий по счету.

— Все расходы, связанные с заблокированной недвижимостью, ложатся на владельцев. В случае необходимости следует запросить отказ у нашего органа по оплате счетов, — пояснил Фабиан Майенфиш.

Напомним, Швейцария в рамках санкций заблокировала российские активы на сумму 8,1 млрд долларов. Также банк Credit Suisse заморозил более трети счетов резидентов РФ, зарегистрированных в Швейцарии, что превышает 19 миллиардов долларов.

При этом Швейцария придерживается международного права, которое запрещает любое использование этих средств. Запад же настаивает на том, что все активы россиян, замороженные за рубежом, должны быть направлены на помощь Украине.

В МИД РФ заявили о готовности России принять компенсационные меры в случае решения ЕС конфисковать активы. При этом Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию отметил, что простой народ не расстраивается тому, что олигархи потеряли свои миллиарды.