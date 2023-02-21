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НовостиПолитика21 февраля 2023 16:36

Песков объяснил решение Путина приостановить участие России в ДСНВ

Песков заявил, что Россия хочет убедиться в соблюдении ядерного паритета
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков заявил, что Россия хочет убедиться в соблюдении ядерного паритета

Песков заявил, что Россия хочет убедиться в соблюдении ядерного паритета

Фото: REUTERS

Решение президента России Владимира Путина приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) связано с желанием Москвы убедиться в соблюдении ядерного паритета, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Россия его не покидает – это приостановка. Мы должны учитывать ядерный потенциал других стран, это очень важно. Основная цель президента и нашей страны – убедиться в обеспечении продолжения этого ядерного паритета», – сказал он в интервью RT.

Как отметил представитель Кремля, возобновление инспекций, на которых настаивали США и другие страны НАТО, неосуществимы в условиях конфронтации между Россией и Западом.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 21 февраля, Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства также назвал театром абсурда требование НАТО вернуть инспекции альянса на стратегические объекты России.