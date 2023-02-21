МИД РФ: Решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо Фото: Михаил ФРОЛОВ

Решение о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений может быть изменено, если в Вашингтоне предпримут соответствующие усилия. Об этом сообщили в МИД России. Заявление, касающиеся ситуации с приостановлением действия ДСНВ было опубликовано 21 февраля.

В МИД РФ пояснили, что решение по Договору было принято из-за грубого нарушения Америкой соглашения. Однако оно обратимо, если США пойдут на встречу.

— Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности. Призываем американскую сторону именно к этому, — говорится в заявлении.

До тех пор пока США не сделают указанные шаги, Россия навстречу в рамках ДСНВ не пойдет.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, где заявил, что Москва приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он объяснил это тем, что НАТО требовала выполнения Россией своих обязательств, но свои не исполняла.

В США уже выразили готовность вести переговоры по теме Договора.