Трамп обвинил Байдена в том, что из-за него мир находится на грани третьей мировой войны

Трамп заявил, что мир находится на пороге третьей мировой войны и обвинил в этом Байдена. Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который намерен баллотироваться на этот пост в 2024 году, заявил, что мир находится на грани третьей мировой войны и обвинил в этом действующего президента Джо Байдена.

Трамп распространил видеообращение, в котором отметил, что ряд вашингтонских генералов, дипломатов и бюрократов «одержимы подталкиванием Украины к НАТО».

«Эти люди искали конфронтации долгое время. И теперь мы колеблемся на грани третьей мировой войны», - сказал Трамп, подчеркнув, что будучи президентом США, отвергал советы своего окружения.

Политик призвал избавиться от «коррумпированного истеблишмента» и отметил, что Джо Байден «не принял ни одного хорошего решения в контексте других стран и войн».

Ранее Трамп заявил, что Байден страдает поздней стадией слабоумия.

Также Дональд Трамп объявил своего политического оппонента Джо Байдена врагом государства и назвал ФБР инструментом борьбы с политическими противниками.

Сайт KP.RU рассказывал, что Дональд Трамп пообещал в случае избрания его на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году он немедленно позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому и решит украинский конфликт в течение 24 часов.