Трамп заявил, что позвонит Путину и Зеленскому, как только станет президентом США

Трамп рассказал, кому позвонит, если его изберут президентом США в 2024 году. Фото: REUTERS

В случае избрания Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов в 2024 году он немедленно позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом Трамп сказал в понедельник 20 февраля на митинге в штате Флорида, где он выступал перед своими сторонниками.

«Мы заключим соглашение в течение 24 часов», - заявил Трамп, имея в виду урегулирование украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что финансовая поддержка Западом Киева мешает урегулированию конфликта.

Политик официально объявил о начале участия в президентской гонке в ноябре 2022 года.

В то же время в Белом доме подтвердили планы Джо Байдена баллотироваться на второй срок.

По итогам проведенного среди американских избирателей опроса, Трамп победит Байдена на выборах в 2024 году. За республиканца готово проголосовать большинство американцев.