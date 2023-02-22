Минздрав утвердил список из 904 рецептурных лекарств для экспериментальной онлайн-продажи

Российский Минздрав утвердил список рецептурных лекарств, которые будут продаваться дистанционно в рамках эксперимента. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В список рецептурных лекарств, разрешенных для продажи онлайн в рамках эксперимента, который пройдет в Белгородской и Московской областях и в Москве, вошли 904 препарата. Об этом сообщил Минздрав России.

«Утвержден перечень рецептурных препаратов, разрешенных для дистанционной продажи в рамках пилотного проекта», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Сообщается, что в перечень не вошли лекарства, прием которых требует обязательного наблюдения врача. Также в него не вошли лекарства на основе спирта, наркотические и психотропные вещества и некоторые другие категории препаратов.

Эксперимент начнется с 1 марта 2023 года.

В министерстве отметили особую важность эксперимента для увеличения доступности лекарств для маломобильных россиян.

Напомним, в 2022 году президент России Владимир Путин поручил согласовать между ведомствами проведение эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств.

Сообщалось, что эксперимент начнется с 1 марта следующего года и продлится до 1 марта 2026. Аптеки при онлайн-продаже должны обеспечить идентификацию личности гражданина, которому оформили рецепт на лекарство, с личностью гражданина, которому его доставили.

Лекарства будут доставлять на дом.