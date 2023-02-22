Гендиректор МККК Мардини заявил о недофинансировании гуманитарных структур во всем мире, кроме Украины

В МККК заявили о недофинансировании гуманитарных структур во всем мире, кроме Украины. Фото: Олег УКЛАДОВ

Гуманитарные структуры в различных регионах мира сталкиваются с проблемой недофинансирования в то время как поддержка Украины находится на высоком уровне. Об этом во время Международного гуманитарного форума, который проходит в столице Саудовской Аравии, рассказал генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини.

«Иронично, что гуманитарная деятельность на Украине очень хорошо поддерживается донорами, однако недостатком является то, что весь остальной мир сталкивается с недофинансированием», - цитирует Мардини РИА Новости.

Гендиректор МККК отметил Африку, Афганистан и Мьянму и Латинскую Америку в числе регионов, где подавляющее большинство гумструктур сталкиваются с недофинансированием.

Меньше половины обещанных Западом Киеву в качестве финансовой помощи средств на настоящий момент получено Украиной. Об этом пишет в понедельник 2- февраля британская газета Financial Times. Издание ссылается на данные аналитиков Института мировой экономики. Сообщается, что западные страны обязались передать Киеву 64 млрд евро финансовой помощи, но на декабрь 2022 года Украина получила только 31 млрд. Речь идет о сумме без учета военной помощи, уточняет издание.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский обозреватель Раджан Лаад выразил мнение, что неконтролируемая поддержка украинской стороны рискует обернуться серьезной опасностью как для Запада, так и для демократии самой Украины.