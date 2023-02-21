FT: Запад передал Украине менее половины обещанных средств

Украина получила менее половины обещанной Западом финансовой помощи. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Меньше половины обещанных Западом Киеву в качестве финансовой помощи средств на настоящий момент получено Украиной. Об этом пишет в понедельник 2- февраля британская газета Financial Times. Издание ссылается на данные аналитиков Института мировой экономики.

Сообщается, что западные страны обязались передать Киеву 64 млрд евро финансовой помощи, но на декабрь 2022 года Украина получила только 31 млрд. Речь идет о сумме без учета военной помощи, уточняет издание.

Напомним, в начале февраля США утвердили новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, уточнив, что в пакет входят ПВО и ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS.

Тем временем Джо Байден в понедельник 20 февраля в Киеве провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе и заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.

В Конгрессе США призвали прекратить помощь Киеву после визита туда Байдена.