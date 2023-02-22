Москва и Пекин договорились совместно противостоять запугиваниям

Россия и Китай договорились о совместном противодействии запугиванию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Китай договорились о совместных действиях на фоне складывающейся в мире ситуации.

«Стороны обсудили текущую международную стратегическую ситуацию и выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания», - цитирует РИА Новости сообщение МИД Китая по итогам встречи секретаря российского Совбеза Николая Патрушева и руководителя канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

Встреча прошла в Москве. Сообщается, что стороны обсудили также украинский кризис.

Ранее во время неформальной беседы в Мюнхене глава канцелярии Комиссии ЦК КП Китая по иностранным делам Ван И спросил у главы евродипломатии Жозепа Борреля, почему КНР не может поставлять оружие России, если западные страны помогают Украине.

Также сообщалось, что гендиректор МККК Мардини заявил о недофинансировании гуманитарных структур во всем мире, кроме Украины.