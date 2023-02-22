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НовостиВ мире22 февраля 2023 5:24

В ООН отказались проверять заявления о взрывах на «Северных потоках»

В ООН сообщили, что не уполномочены проверить обвинения в связи со взрывами на «Северных потоках»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В ООН отказались проверять заявления о взрывах на «Северных потоках»

В ООН отказались проверять заявления о взрывах на «Северных потоках»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организация Объединенных Наций (ООН) не может подтвердить или провести проверку обвинений в связи со взрывами на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», а ожидает итогов национальных расследований. Такое заявление сделала заместитель генерального секретаря всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло.

«ООН находится не в том положении, чтобы подтвердить или проверить те или иные заявления, касающиеся этих инцидентов, и ожидает результатов национальных расследований», - заявила замгенсека ООН.

Дикарло указала на «щепетильность» данного вопроса, а также «связанные с ним спекуляции», призвав всех «проявить сдержанность».

Напомним, американский журналист Сеймур Херш представил итоги своего расследования, в котором сказано, что взрывчатку под трубопроводы заложили американские водолазы, а декомпрессионную камеру для водолазов ЦРУ доставили в Норвегию. По его словам, все произошло летом прошлого года, когда проходили учения НАТО.