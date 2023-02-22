Глава МИД Словакии нецензурно выругался в адрес премьера Венгрии за его позицию по Украине

Виктор Орбан Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер нецензурно выругался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его позицию по украинскому конфликту. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Качер обвинил Орбана, что Будапешт "стоит в стороне", в то время как остальные страны Евросоюза выступают единым фронтом в вопросе военной помощи Киеву.

Глава министерства иностранных дел (МИД) Словакии также раскритиковал слова венгерского лидера о том, что конфликт на Украине не имеет отношения к Европе, назвав такую позицию "отвратительной".

Как ранее писал сайт KP.RU, Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддерживает продолжение конфликта на Украине и не допустит, чтобы Венгрию втянули в него. Политик добавил, что давление на страну оказывается серьезное, так как все государства Евросоюза и НАТО, помимо Венгрии, выступают за продолжение боевых действий.

Напомним, Виктор Орбан также усомнился в жизнеспособности Украины как суверенного государства. По мнению венгерского политика, у Киева нет никаких шансов противостоять Москве, и затягивание конфликта только усугубит и без того сложную ситуацию в стране.