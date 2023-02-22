Володин назвал выход России из ДСНВ итогом внешней политики США

Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума России в среду, 22 февраля 2023 года, рассмотрит инициативу президента РФ Владимира Путина о выходе страны из Договора между Москвой и Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, такое решение – итог внешней политики Соединенных Штатов.

"Прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения нашей страны по вопросам глобальной безопасности, США разрушили архитектуру международной стабильности, - подчеркнул Володин. - Ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов".

На этом фоне спикер Госдумы призвал американский Конгресс осознать созданную по вине главы Белого дома Джозефа Байдена ситуацию и ее возможные последствия.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил, что на фоне заявлений Запада о "поражении России" и других враждебных действий требования НАТО "вернуться к договору" о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) выглядят "театром абсурда".

Напомним, о решении приостановить участие в ДСНВ Владимир Путин заявил во время оглашения послания Федеральному Собранию. Позже стало известно, что президента при рассмотрении вопроса в парламенте будет представлять заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков.