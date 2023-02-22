США собираются передать Украине дальнобойные высокоточные авиабомбы с GPS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон в рамках нового пакета военной помощи Киеву направит модифицированные бомбы Jdam-ER с GPS-наведением с дальностью полета, превышающей 45 миль (72 километров). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник в военной сфере.

Пентагон официально не признал, что отправляет Украине модифицированную версию авиабомб. Два человека, знакомые с данной ситуации, сообщили, что речь идет об оружии увеличенной дальности.

Jdam-ER могут прикрепить к неуправляемым бомбам весом от 500 до 2 тысяч фунтов (от 226 до 907 килограммов). После сброса данная авиабомба раскрывает крылья, что в свою очередь помогает планировать на расстоянии до 72 километров, а также втрое увеличивает дальность полета.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден приехал в Киев, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также пообещал, что Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов.

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