В "Роскосмосе" заявили, что размещение российских космонавтов на Crew Dragon несло дополнительные риски

Российских космонавтов решено не размещать на американском корабле Crew Dragon. Фото: пресс-служба Роскосмоса

"Роскосмос" отказался от варианта размещения российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon, так как это несло дополнительные риски. Об этом заявил исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации Сергей Крикалев.

"Это тоже, на самом деле, достаточно рискованная операция, - уточнил Крикалев. - Поэтому, с точки зрения минимизации рисков, распределили экипаж так, как распределили".

В частности, из-за новых членов экипажа вес корабля будет распределен иначе, а размещение экипажа в нештатных местах несет для него дополнительную угрозу.

В итоге на Crew Dragon разместили лишь кресло американского члена экипажа "Союза МС-22" Фрэнка Рубио. В "Роскосмосе" назвали такой вариант оптимальным.

Как ранее писал сайт KP.RU, на Международной космической станции (МКС) произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования произошла на корабле "Прогресс МС-21". Комиссия, которая анализировала инцидент с "Союзом", пришла к выводу, что утечка была вызвана микрометеороидом.

Незадолго до этого в "Роскосмосе" сообщали, что контур грузового космического корабля "Прогресс МС-21" был разгерметизирован. В результате его пришлось изолировать от общего объема МКС. При этом уточнялось, что температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.