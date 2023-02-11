На МКС произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования в "Прогрессе МС-21" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Международной космической станции (МКС) произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования произошла на корабле "Прогресс МС-21" .Об этом вечером 11 февраля сообщил журналистам исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

- На грузовом корабле, который на протяжении нескольких месяцев пристыкован к МКС, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Ситуация, в чем-то похожая на то, что произошло у нас с кораблем ("Союз МС-22") в середине декабря прошлого года, - объяснил он.

При этом представитель "Роскосмоса" добавил, что комиссия, которая анализировала инцидент с "Союзом", пришла к выводу, что утечка была вызвана микрометеороидом.

Незадолго до этого в "Роскосмосе" сообщали, что контур грузового космического корабля "Прогресс МС-21" был разгерметизирован. В результате его пришлось изолировать от общего объема МКС. При этом уточняется, что температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

Напомним, грузовой корабль "Прогресс" стартовал с космодрома Байконур к МКС 26 октября 2023 года. На станции его принимал экипаж 68-й длительной экспедиции - космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.