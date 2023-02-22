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НовостиПолитика22 февраля 2023 9:14

Воздушная тревога объявлена по всей Украине 22 февраля 2023 года

Населению рекомендуется не покидать укрытий
Роман КИЛЬМЯШКИН
Воздушная тревога объявлена во всех украинских регионах

Воздушная тревога объявлена во всех украинских регионах

Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины днем в среду, 22 февраля 2023 года. Соответствующие сведения опубликованы в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Предупреждение также действует в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Напомним, российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины 10 февраля 2023 года. В результате поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал прекращение ударов по украинской инфраструктуре главным условием, при котором Евросоюз будет просить Киев начать переговоры с Москвой.

Ранее сообщалось, что председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал достижение критического уровня повреждений энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов.