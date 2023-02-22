Воздушная тревога объявлена по всей Украине 22 февраля 2023 года

Воздушная тревога объявлена во всех украинских регионах Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины днем в среду, 22 февраля 2023 года. Соответствующие сведения опубликованы в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Предупреждение также действует в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Напомним, российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины 10 февраля 2023 года. В результате поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал прекращение ударов по украинской инфраструктуре главным условием, при котором Евросоюз будет просить Киев начать переговоры с Москвой.

Ранее сообщалось, что председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал достижение критического уровня повреждений энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов.