Советник Пушилина заявил о скором взятии Артемовска российскими силами

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин. Фото: Личный архив

Российские силы близки к центру Артемовска, скоро Вооруженные силы Украины сдадут город, заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

«Так понимаю, что в любом случае время сдачи Артемовска – не просто захвата, а именно сдачи – это вопрос времени. То есть противник, скорее всего, будет вынужден сдать его. Думаю, это произойдет достаточно скоро», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в Артемовске развернулись наиболее ожесточенные бои. Как считает советник врио главы ДНР Ян Гагин, ВСУ «вцепились» в этот город, так как не готовы к отступлению. При этом многочисленные данные свидетельствуют о том, что Бахмут (украинское название Артемовска) скоро будет взят Вооруженными силами России. Из города вывозят архивы, его уже покинуло военное командование, а население просят эвакуироваться.

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