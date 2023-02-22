Взрывы в Харькове прозвучали 22 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Мэр города Харьков Игорь Терехов сообщил, что в городе днем 22 февраля прозвучали несколько взрывов.

- В городе прогремели несколько взрывов, - написал он. При этом политик не стал уточнять, в каких районах это случилось.

По информации украинского издания "Страна", в Харькове произошли четыре взрыва.

Незадолго до этого сообщалось, что воздушная тревога была объявлена сегодня во всех регионах Украины. Соответствующие сведения опубликованы в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Предупреждение также действует в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

А до этого сообщалось, что серия взрывов прогремела в Харькове. Местные власти призывали людей сохранять осторожность.

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