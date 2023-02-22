Полковник ЛНР Киселев заявил о массовом отъезде сотрудников СБУ из Славянска и Краматорска

Сотрудники СБУ начали массово покидать Краматорск и Славянск Фото: соцсети

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали массово покидать Краматорск и Славянск, заявил полковник Луганской народной республики Виталий Киселев.

«Наши источники сообщают, что из Новодружевки, Константиновки, Краматорска и Славянска массово выехали сотрудники СБУ. По всей вероятности, послушав выступление президента Путина, решили медленно или быстро свалить, или видать даже что-то знают», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Украина эвакуировала из Артемовска все командование группировками Вооруженных сил. По его словам, Киев пытается перебросить в город дополнительные подразделения и вооружение, однако эти попытки успешно пресекает российская артиллерия.

Между тем эвакуация жителей началась в пригородах Артемовска, подконтрольных Вооруженным силам России.

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