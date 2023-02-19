В подконтрольных ВС России пригородах Артемовска началась эвакуация жителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из пригородов Артемовска, подконтрольных Вооруженным силам России, началась эвакуация жителей, сообщил мэр Шахтерска Александр Шатов.

«Из предместий Артемовска эвакуируют местных жителей, их везут к нам», – сообщил он в беседе с ТАСС.

Напомним, ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала население Артемовска немедленно эвакуироваться, поскольку мирные жители создают помеху военным.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что несколько дней назад Киев эвакуировал из Артемовска все командование группировками Вооруженных сил Украины. По его словам, взятие города является лишь вопросом времени.

Накануне стало известно, что снабжение украинской группировки в Артемовске практически блокировано, и пути доставки контролируют ВС России. Бойцы ВСУ в городе были отрезаны от своих групп снабжения и практически перестали получать боеприпасы, медикаменты, продукты и другие припасы. Более того, украинские войска удалось окружить, отрезав от других участков фронта.

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