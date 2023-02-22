Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журналистской премии "Редколлегия"

В России ограничен доступ к сайту премии "Редколлегия" Фото: REUTERS

Доступ к сайту ежемесячной премии в области профессиональной журналистики "Редколлегия" ограничен на территории России. Соответствующие данные появились в сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам.

Причины блокировки при этом не указываются.

Отметим, что премия "Редколлегия" была учреждена в 2016 году фондом "Среда", который внесен в реестр иноагентов.

Как писал сайт KP.RU, в этом месяце Роскомнадзор также ограничил доступ к сайту правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ) на территории России.

Напомним, на прошлой неделе Роскомнадзор принял решение об ограничении на российской территории доступа к сайту интернет-издания The Bell, выполняющего функции иностранного агента в России.

Ранее сообщалось, что законодатели из комиссии по информационной политике Федерального Собрания предложили создать список запрещенных видеоигр в России.