Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР Фото: Александр КОЦ

Ракетные войска и артиллерия России поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в сводке о ходе специальной военной операции на Украине, опубликованной в телеграм-канале министерства обороны РФ в среду, 22 февраля 2023 года.

"В районе населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников", - говорится в сообщении Минобороны.

Как ранее писал сайт KP.RU, в той же сводке сообщается, что Вооруженные силы России уничтожили до 250 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Также поражены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и гаубица Д-20.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) не изменит ход российской спецоперации. По его словам, наличие наемников может сказаться только на сроках спецоперации, увеличив ее продолжительность.

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