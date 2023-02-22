В США расследуют инцидент с утечкой данных Пентагона Фото: REUTERS

Командование сил специальных операций США (SOCOM) начало расследовать обстоятельства инцидента, которое связано с утечкой данных из облачного сервиса Пентагона. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Командование начало расследование информации о потенциальной проблеме с облачным сервисом командования», - сообщил представитель SOCOM Кен Макгроу в электронном письме CNN, уточнив, что расследование началось в понедельник, 20 февраля.

Уточняется, что утечку данных обнаружили 8 февраля этого года независимые исследователи в вопросе кибербезопасности. Как сообщается, среди взломанных данных обнаружили стандартную информацию о военных контрактах США и запросы сотрудников военного ведомства на проверку данных документов.

«Каждый, кто знал IP-адрес сервера, имел доступ к данным на три терабайта без пароля, пока защита сервера не была восстановлена», - заявил независимый исследователь кибербезопасности Анураг Сен.

Командование специальных операций является элитным подразделением Пентагона, которое отвечает за борьбу с терроризмом, а также операции, связанные с освобождением заложников по всему миру.

Напомним, 13 февраля этого года появилось сообщение о том, что хакерской атаке подверглись сайты НАТО, позже, в тот же день, хакеры группировки Killnet объявили о взломе сайта американской военной базы Рамштайн в ФРГ.