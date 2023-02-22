Глава военной разведки Украины Буданов заявил, что крупные пожары в России не были случайностью

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: REUTERS

Многие крупные пожары в России не были случайностью, уверен начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Во многом это не совпадение. Постоянно что-то горит. Понятно, что оно не просто так горит», – заявил генерал-майор в интервью Forbes Ukraine.

Вместе с тем Буданов не смог объяснить, что он имеет ввиду. Равно как и не ответил, с чем он связывает причины неназванных ЧП. Так, заявление осталось не более чем размытым и туманным намеком для сторонников теорий заговора.

Напомним, в том же интервью начальник Главного управления разведки украинского Минобороны высказал мнение, что решающие бои между Вооруженными силами России и Украины пройдут весной этого года. Как утверждает Буданов, именно в этот период в конфликте произойдет переломный момент. Кроме того, он уверен, что Россия якобы уже начала наступление.

В начале января глава военной разведки Украины рассказывал о весенних планах Киева о наступлении.