Врио главы ЛНР Пасечник назвал тяжелой ситуацию под Кременной

Леонид Пасечник. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник ответил на вопрос журналистов об обстановке под городом Кременная.

"Ситуация тяжелая", - заявил Пасечник в беседе с РИА Новости в среду, 22 февраля 2023 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале февраля подразделения воздушно-десантных войск России при поддержке 144-й гвардейской мотострелковой дивизии Российской Федерации перешли в контрнаступление на линии Сватово - Кременная, обратив в бегство Вооруженные силы Украины (ВСУ).

До этого они на протяжении семи дней отбивали атаки украинских войск, а также польских наемников.

Напомним, военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ стремятся подавить все виды связи в районе Кременной, активно применяя средства радиоэлектронной борьбы.