Командующий объединенными силами ВСУ Наев заявил о подготовке Киева к наступлению Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению, заявил командующий объединенными силами украинских войск генерал-лейтенант Сергей Наев, не озвучив при этом его сроки.

«Мы готовим соответствующие силы для этого, но когда оно состоится – то тайна», – сказал он в интервью «Укринформу».

По словам Наева, если Киев увидит наращивание численности белорусских и российских войск на границе с Белоруссией, то Украина также увеличит численность своих войск в качестве реакции на «повышение уровня угрозы».

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов высказал мнение, что решающие бои между Вооруженными силами России и Украины пройдут весной этого года. По его мнению именно в этот период в конфликте произойдет переломный момент. Кроме того, он уверен, что Россия якобы уже начала наступление.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что решающие бои в украинском конфликте состоятся в течение двух-трех месяцев.