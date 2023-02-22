Врио главы Запорожья Балицкий заявил о готовности российских сил к контрнаступлению Фото: Александр КОЦ

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские силы готовы к контрнаступлению в регионе и защите Энергодара.

- Мы видим всегда эту возможность и мы готовимся к ней. ... Сегодня все 100% укомплектованы. Мы готовы к тому, чтобы встретить врага во всеоружии и мы готовы к контрнаступлению. Мы ждём команды высшего военного руководства, - заявил Балицкий РИА Новости.

Накануне сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации поразили цех, который производил и ремонтировал крупнокалиберные минометы и боеприпасы для украинских войск, а расположен он был около города Сумы.

А недавно в Минобороны РФ заявляли, что российские военные при наступлении в Луганской Народной Республике поразили опорный пункт украинских бойцов, применив крупнокалиберное орудие "Мста-Б". Артиллеристы получают координаты от десанта и пехоты.