WSJ: США думают обнародовать разведданные о возможности передачи оружия России от Китая Фото: REUTERS

США рассматривают возможность обнародования разведывательных данных, которые, по их мнению, могут свидетельствовать о том, что Китай якобы рассматривает вопрос о поставках вооружений России. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Wall Street Journal.

В публикации уточняется, что несмотря на проводимую администрацией американского лидера Джо Байдена работу по рассекречиванию данных для потенциальной публикации, окончательного решения об их раскрытии пока не принято.

В статье также говорится о том, что китайская сторона может содействовать РФ в пополнении арсенала боеприпасов или помогать в поставках того, что РФ не смогла произвести из-за санкций.

Днем ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в НАТО рассказал, что во время неформальной беседы в Мюнхене глава канцелярии Комиссии ЦК КП Китая по иностранным делам Ван И спросил у него, почему КНР не может поставлять оружие России, если западные страны помогают Украине.

А незадолго до этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Китай собирается предоставить России военную помощь.