Медведев заявил, что Россия дает решительный отпор возродившемуся нацизму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия, как и много лет назад, дает решительный отпор возродившемуся нацизму. Об этом он написал в посте в телеграм-канале по случаю празднования Дня защитника Отечества.

- День защитника Отечества - особый праздник для всех нас. Самоотверженное служение Родине, верность долгу и чести, стремление отстаивать её безопасность и независимость наперекор любым угрозам – главное, что наше время требует от каждого гражданина России. Сегодня, как и много лет назад, мы даём решительный отпор враждебным силам, возродившемуся нацизму, - написал политик.

Также Медведев выразил слова благодарности тем, кто "своим трудом приближает победу", напомнив россиянам, что "только вместе мы достигнем поставленных целей и победим врага".

Ранее зампред Совбеза заявлял, что укронацисты и Западная Европа являются прямыми "наследниками" тех, кто раньше пытался противостоять России.

А до этого Медведев призвал россиян к сплоченности, выдержке, а также сохранению и передаче своих устоев, заявив, что это является самым важным для российских граждан в настоящее время.