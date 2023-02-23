Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 февраля 2023 8:13

Медведев заявил, что Россия дает решительный отпор возродившемуся нацизму

Также Медведев выразил слова благодарности тем, кто "своим трудом приближает победу"
София ГОНЧАРОВА
Медведев заявил, что Россия дает решительный отпор возродившемуся нацизму

Медведев заявил, что Россия дает решительный отпор возродившемуся нацизму

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия, как и много лет назад, дает решительный отпор возродившемуся нацизму. Об этом он написал в посте в телеграм-канале по случаю празднования Дня защитника Отечества.

- День защитника Отечества - особый праздник для всех нас. Самоотверженное служение Родине, верность долгу и чести, стремление отстаивать её безопасность и независимость наперекор любым угрозам – главное, что наше время требует от каждого гражданина России. Сегодня, как и много лет назад, мы даём решительный отпор враждебным силам, возродившемуся нацизму, - написал политик.

Также Медведев выразил слова благодарности тем, кто "своим трудом приближает победу", напомнив россиянам, что "только вместе мы достигнем поставленных целей и победим врага".

Ранее зампред Совбеза заявлял, что укронацисты и Западная Европа являются прямыми "наследниками" тех, кто раньше пытался противостоять России.

А до этого Медведев призвал россиян к сплоченности, выдержке, а также сохранению и передаче своих устоев, заявив, что это является самым важным для российских граждан в настоящее время.