Причиной крушения Су-25 в Белгородской области стала техническая неисправность Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ назвало предварительную причину крушения штурмовика Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации. Согласно предварительным данным военного ведомства, причиной трагедии стала техническая неисправность.

«По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность», - сказано в заявлении министерства.

Как писал сайт KP.RU, о крушении самолета Министерства обороны РФ сообщил губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков в четверг, 23 февраля, который также заявил, что падение штурмовика произошло в Валуйском районе.

Позже Министерство обороны РФ сообщило о гибели пилота, отметив, что штурмовик упал в безлюдной местности. Кроме того, в военном ведомстве сообщили, что самолет потерпел крушение после выполнения боевой задачи, когда возвращался на аэродром в Белгородской области.