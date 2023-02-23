Воздушная тревога в Киеве объявлена 23 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Власти Киева 23 февраля сообщили, что в украинской столице объявлена воздушная тревога. В городе слышны взрывы, пишут местные СМИ.

- Пишут о взрывах в Киеве, - сказано в сообщении украинского издания "Страна" в Telegram-канале.

Согласно предварительным данным издания, предположительно, в городе работает система противовоздушной обороны. Также украинские издания сообщают о взрывах в Одессе.

Днем ранее сайт KP.RU писал, что воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Предупреждения также действовали в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

А 13 января воздушная тревога объявлена сегодня в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.