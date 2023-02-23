Французский политик Филиппо заявил, что постоянно падающий Байден приведет Запад к третьей мировой Фото: REUTERS

Председатель французской парламентской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предсказал итог правления президента США Джо Байдена, который накануне вновь упал на красной дорожке.

Французский политик отметил, что глава Белого дом постоянно допускает оговорки в своих выступлениях, а за последние сутки американский лидер упал дважды: выходя из самолета и возвращаясь на борт. По словам Филиппо, все это ведет общество навстречу третьей мировой войне.

«А вчера он потерялся на красной дорожке. И именно за этим человеком нас просят идти навстречу третьей мировой войне...», - написал председатель французской парламентской партии в Twitter.

Напомним, по пути из Польши американский лидер вновь споткнулся на трапе при посадке в самолет, а ранее один сопровождающий из делегации президента США кубарем скатился с трапа по прибытии в Варшаву.

Как писал сайт KP.RU, бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что администрация президента США «укрывает» правду о состоянии здоровья Байдена, публикуя результаты медицинского обследования, в котором говорится, что политик здоров и не страдает склерозом, а также болезнью Паркинсона.