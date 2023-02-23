Минфин США сообщил о планах предоставить Украине 10 млрд долларов экономической помощи

Йеллен призвала МВФ приступить к программе финансирования Украины Фото: REUTERS

Вашингтон в ближайшие месяцы предоставит Киеву примерно 10 млрд долларов в виде дополнительной экономической помощи. Такое заявление в четверг, 23 февраля, в ходе пресс-конференции в Бангалоре сделала министр финансов США Джанет Йеллен.

«В ближайшие месяцы мы рассчитываем предоставить около 10 млрд долларов в качестве дополнительной экономической помощи Украине», - сказала глава ведомства.

Кроме того, Йеллен назвала «крайне важным», чтобы Международный валютный фонд (МВФ) запустил программу финансирования Украины. Министр также считает, что кризис на Украине стал основным фактором, который на сегодняшний день формирует мировую экономику.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киеве, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, пообещав, что Вашингтон передаст новый пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов.