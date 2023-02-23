Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире23 февраля 2023 10:28

Минфин США сообщил о планах предоставить Украине 10 млрд долларов экономической помощи

Глава ведомства призвала МВФ приступить к программе финансирования Украины
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Йеллен призвала МВФ приступить к программе финансирования Украины

Йеллен призвала МВФ приступить к программе финансирования Украины

Фото: REUTERS

Вашингтон в ближайшие месяцы предоставит Киеву примерно 10 млрд долларов в виде дополнительной экономической помощи. Такое заявление в четверг, 23 февраля, в ходе пресс-конференции в Бангалоре сделала министр финансов США Джанет Йеллен.

«В ближайшие месяцы мы рассчитываем предоставить около 10 млрд долларов в качестве дополнительной экономической помощи Украине», - сказала глава ведомства.

Кроме того, Йеллен назвала «крайне важным», чтобы Международный валютный фонд (МВФ) запустил программу финансирования Украины. Министр также считает, что кризис на Украине стал основным фактором, который на сегодняшний день формирует мировую экономику.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл в Киеве, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, пообещав, что Вашингтон передаст новый пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов.