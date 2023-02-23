Путин признался, что сам бы с трудом выслушал свое послание Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин в шутку признался, что сам бы с трудом смог слушать свое почти двухчасовое послание Федеральному собранию.

Он объяснил это тем, что на деле сказать проще, чем слушать.

- Вот вы упомянули послание. И знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Почти два часа. Я бы сам даже с трудом все это выслушал, если бы пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать, - заявил глава государства во время общения с ветеранами боевых действий в Москве 23 февраля.

Напомним, сайт KP.RU писал, что 21 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию.

В своей речи Путин назвал сложным и рубежным нынешнее время, напомнив, что ответственность лежит на каждом. При этом он отметил, что РФ защищаем свой родной дом, в то время, когда Запад стремится заполучить безграничную власть.