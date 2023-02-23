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НовостиОбщество23 февраля 2023 12:30

Путин в День защитника Отечества возложил цветы к постаментам городов-героев в Москве

Глава государства оставил красные гвоздики на каждом из постаментов
София ГОНЧАРОВА
Путин в День защитника Отечества возложил цветы к постаментам городов-героев в Москве

Путин в День защитника Отечества возложил цветы к постаментам городов-героев в Москве

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 23 февраля в День защитника Отечества возложил цветы на аллее городов-героев в Александровском саду в Москве.

Глава государства оставил красные гвоздики на каждом из постаментов в честь городов-героев, среди которых - Киев и Одесса, Брестская крепость и Минск, Ленинград и Сталинград. Также политик поклонился каждому из них.

Также в этот день президент России Владимир Путин почтил память погибших воинов и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Традиционная церемония состоялась в Александровском саду. В ней также приняли участие герой РФ Николай Гаврилов, герой РФ и участник спецоперации Роман Черемухин и другие.

Кроме того, сайт KP.RU писал, что в День защитника Отечества члены Коллегии Министерства обороны России возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата.