Генсек НАТО Столтенберг заявил, что украинский конфликт перешел в фазу противостояния "на истощение" Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс истощил свои запасы снарядов для поставок Украине и сейчас конфликт перешел в фазу "логистического" противостояния – на истощение.

- Проблема в том, что расход снарядов превышает наше производство. Пока мы истощили наши запасы. ... (ситуация) на истощение, противостояние логистик, и нам надо снабжать украинцев каждый день, - цитирует его РИА Новости.

А накануне Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс считает текущую стадию украинского конфликта "битвой логистики". Также генсек назвал необходимым побыстрее направлять технику и боеприпасы Украине, отметив, что данные поставки в разы превышают возможности их производства странами НАТО, призвав блок расширить производство боеприпасов.

Кроме того, до этого он высказывал мнение, что Западу нужно готовиться к затяжному конфликту на Украине.