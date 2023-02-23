США объявят о новом пакете антироссийских санкций 24 февраля 2023 года

США объявят о новом пакете антироссийских санкций 24 февраля 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США планирует объявить о новом пакете санкций против России 24 февраля, сообщила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд. Под ограничения попадут и китайские компании, заявила она.

В связи с обходом ранее установленных ограничений США планирует ввести санкции против дополнительных российских банков. Нуланд сообщила, что Вашингтон ждет план урегулирования конфликта на Украине от КНР и хочет с ним ознакомиться. По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, председатель Китая Си Цзиньпин выступит с речью 23 или 24 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что в санкционный список Евросоюза войдут Альфа-банк, Тинькофф и Росбанк.

Также страны ЕС включили в пакет торговые ограничения на некоторые товары, компоненты, электронику и редкоземельные элементы. Кроме того, сообщество хочет запретить транзит товаров через Россию.