Зеленский заявил, что Украина направила в КНР предложение о встрече Фото: REUTERS

Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил, что Киев направил в Пекин предложение о встрече. Украина видит в этих переговорах свой интерес, отметил он.

Зеленский подтвердил, что знает о мирных намерениях Китая, с которыми лидер КНР Си Цзиньпин выступит на днях, но сам документ еще не видел. Сам факт того, что Пекин начал говорить об Украине, президент расценил положительно. Выводы о позиции Китая Киеву делать пока рано, отметил он.

Напомним, по различным источникам стало известно, что китайские власти готовят документ о позиции КНР по урегулированию украинского кризиса. Си Цзиньпин планирует выступить с заявлением 23 или 24 февраля. Это подтвердил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Накануне прошла встреча министра иностранных дел РФ Сергей Лавров и главы канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Речь на ней шла о развитии сотрудничества двух стран.