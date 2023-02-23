Борис Джонсон заявил, что претендует на пост генсека НАТО Фото: REUTERS

Экс-премьер Британии Борис Джонсон, заявил, что претендует на пост генерального секретаря НАТО. Он сообщил в интервью украинскому СМИ, что видит себя кандидата на этой «хорошей, важной» должности.

Напомним, Йенс Столтенберг на днях подтвердил, что покидает пост генсека НАТО в сентябре 2023 года. Политик заявил, что не собирается продлевать свои полномочия и выразил уверенность в том, что ему найдут хорошую замену.

Ранее западные СМИ уже обсуждали вариант, при котором освободившееся место займет Борис Джонсон. Отправленному в отставку главе кабинета министров Великобритании пророчили разные посты.

Теперь же и сам бывший премьер подтвердил, что претендует на пост генсека НАТОю

— Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка. <...> Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда, — отметил политик.