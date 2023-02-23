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НовостиПолитика23 февраля 2023 18:13

Борис Джонсон заявил, что претендует на пост генсека НАТО

Бывший премьер Британии назвал эту должность важной
Мила ГЕНЬ
Борис Джонсон заявил, что претендует на пост генсека НАТО

Борис Джонсон заявил, что претендует на пост генсека НАТО

Фото: REUTERS

Экс-премьер Британии Борис Джонсон, заявил, что претендует на пост генерального секретаря НАТО. Он сообщил в интервью украинскому СМИ, что видит себя кандидата на этой «хорошей, важной» должности.

Напомним, Йенс Столтенберг на днях подтвердил, что покидает пост генсека НАТО в сентябре 2023 года. Политик заявил, что не собирается продлевать свои полномочия и выразил уверенность в том, что ему найдут хорошую замену.

Ранее западные СМИ уже обсуждали вариант, при котором освободившееся место займет Борис Джонсон. Отправленному в отставку главе кабинета министров Великобритании пророчили разные посты.

Теперь же и сам бывший премьер подтвердил, что претендует на пост генсека НАТОю

— Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка. <...> Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда, — отметил политик.