Глава МИД Украины призвал Запад удвоить «критически необходимую» поддержку Киева Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к партнерам страны с призывом удвоить поддержку Киева, которую он назвал крайне необходимой.

«Призываем наших международных партнеров удвоить всестороннюю и критически необходимую поддержку Украине», - сказано в заявлении министра, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Кулеба также назвал важной консолидацию вокруг «формулы мира», высказанной ранее президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам министра, Киев «продолжит движение к полноправному членству» в Европейский союз и Североатлантический альянс.

Напомним, днем ранее, 23 февраля, Минфин США заявил о планах предоставить Киеву 10 млрд долларов дополнительной экономической помощи, а незадолго до этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон передаст Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов.