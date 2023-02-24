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НовостиВ мире24 февраля 2023 7:53

Глава МИД Украины призвал Запад удвоить «критически необходимую» поддержку Киева

Кулеба назвал важной консолидацию вокруг «формулы мира» Зеленского
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава МИД Украины призвал Запад удвоить «критически необходимую» поддержку Киева

Глава МИД Украины призвал Запад удвоить «критически необходимую» поддержку Киева

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к партнерам страны с призывом удвоить поддержку Киева, которую он назвал крайне необходимой.

«Призываем наших международных партнеров удвоить всестороннюю и критически необходимую поддержку Украине», - сказано в заявлении министра, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Кулеба также назвал важной консолидацию вокруг «формулы мира», высказанной ранее президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам министра, Киев «продолжит движение к полноправному членству» в Европейский союз и Североатлантический альянс.

Напомним, днем ранее, 23 февраля, Минфин США заявил о планах предоставить Киеву 10 млрд долларов дополнительной экономической помощи, а незадолго до этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон передаст Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов.