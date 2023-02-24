Польша направит первые танки Leopard на Украину 24 февраля 2023 Фото: ru.wikipedia.org

Власти Польши намерены отправить на Украину первую партию танков Leopard 2 в пятницу, 24 февраля, сообщил официальный представитель польского правительства.

По информации Bloomberg, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявит о первых поставках танков во время своего визита в Киев.

Ранее сообщалось, что Украина может получить от Польши только символическое число танков Leopard. Как отметил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох, если Варшава и передаст Киеву танки Leopard, то их число нельзя будет измерять десятками.

Тем временем The Times пишет, что в началу апреля 2023 Вооруженные силы Украины получат от стран Запада не более 50 танков из обещанных ранее 320 единиц. Специалисты считают, что такого обьема техники недостаточно для оказания существенного влияния на боевые действия.

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