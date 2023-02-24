Переговоры по "газовому хабу" в Турции возобновятся в ближайшее время

Проект газового хаба является приоритетным для турецкой стороны, однако их пришлось приостановить в связи с сокрушительными землетрясениями Фото: EAST NEWS

В пятницу 24 февраля было анонсировано возобновление переговоров по "газовому хабу" между Анкарой и Москвой. Проект газового хаба является приоритетным для турецкой стороны, однако их пришлось приостановить в связи с сокрушительными землетрясениями на юго-востоке Турции. О возобновлении переговоров рассказали РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.

Как писал ранее сайт KP.RU, Владимир Путин на двухсторонней встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом договорились о создании в кратчайшие сроки в Турции международного газового хаба. По словам Эрдогана на газовый хаб в Турции возлагают огромные надежды многие западные страны.

Напомним, что 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов на юге Турции произошли два мощных землетрясения. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 43 500 человек. Как мы писали ранее, землетрясение в Турции вошло в десятку крупнейших в мире с эпицентром на суше.