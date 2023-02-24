Евросоюз не нашел свидетельств поставки Китаем оружия для России

У Евросоюза нет никаких доказательств поставок оружия из Китая в Россию Фото: REUTERS

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали на брифинге в Брюсселе сообщила, что у Евросоюза нет никаких доказательств поставок оружия из Китая в Россию. Также Массрали заявила, что поставка оружия Западом Украине якобы законна, так как страна "осуществляет законное право на оборону"

Недавно сайт KP.RU рассказывал про обеспокоенность США тем, что Китай рассматривает возможность оказания России «летальной» военной помощи в ее действиях на Украине.

Позднее представитель МИД Китая Ван Вэньбинь напомнил, что оружие в зону украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и призвал США прекратить перекладывать ответственность на других.

Так же KP.RU недавно писали о встрече главы канцелярии комиссии по иностранным делам центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене. На той встрече китайский дипломат заявил, что КНР никогда не смирится с указаниями США и угрозами оказать давление на российско-китайские отношения.

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