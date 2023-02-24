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НовостиПолитика24 февраля 2023 16:17

Минфин США вводит санкции против Запорожской АЭС

Под экономические ограничения попало акционерное общество ЗАЭС
Мила ГЕНЬ
Минфин США вводит санкции против Запорожской АЭС

Минфин США вводит санкции против Запорожской АЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов США ввело санкции против Запорожской АЭС. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Акционерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», она же «АО ОЕ ЗАЭС», попало в список SDN OFAC наряду с другими 82 организациями. АО создано в октябре 2022 года, юридический адрес компании расположен в Москве по улице Ферганская, 25.

В черный список включили также генерального директора организации Олега Романенко.

Напомним, 24 февраля США объявили о расширении санкционного списка против России. В него включили еще 22 физических и 83 юридических лица. Новый пакет ограничительных мер назвали самым значительным на сегодняшний день. Его подготовили Госдеп, министерство финансов и торговое представительство Америки. Ранее сообщалось, что санкции планируют ввести, в том числе и против китайских компаний.