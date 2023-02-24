Минфин США вводит санкции против Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов США ввело санкции против Запорожской АЭС. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Акционерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», она же «АО ОЕ ЗАЭС», попало в список SDN OFAC наряду с другими 82 организациями. АО создано в октябре 2022 года, юридический адрес компании расположен в Москве по улице Ферганская, 25.

В черный список включили также генерального директора организации Олега Романенко.

Напомним, 24 февраля США объявили о расширении санкционного списка против России. В него включили еще 22 физических и 83 юридических лица. Новый пакет ограничительных мер назвали самым значительным на сегодняшний день. Его подготовили Госдеп, министерство финансов и торговое представительство Америки. Ранее сообщалось, что санкции планируют ввести, в том числе и против китайских компаний.