WSJ: Макрон и Шольц рекомендовали Зеленскому начать переговоры с Россией Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призывали Владимира Зеленского начать переговоры о мире с Москвой во время встречи в Париже в феврале. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к политикам.

Информированные источники рассказали СМИ, что во время встречи во Франции Шольц и Макрон попытались объяснить Зеленскому, что ему необходимо возобновить мирные переговоры с Москвой.

Напомним, именно Киев инициировал приостановку обсуждения дипломатического решения кризиса на Украине осенью 2022 года. Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с российским правительством по указанию Запада.

Москва, в свою очередь, подтверждает, что готова достигать целей СВО как военными, так и дипломатическими методами.