В США призвали прислушаться к Путину, чтобы избежать ядерной войны

В США призвали прислушаться к Владимиру Путину во избежание глобальной катастрофы Фото: REUTERS

Соединенным Штатам следует прислушаться к президенту России Владимиру Путину после его заявления о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, у российского лидера достаточно оснований считать, что Вашингтон предал Москву, и это подтверждается фактами. Белому дому следует приложить максимум усилий, чтобы восстановить действие ДСНВ, чтобы избежать угрозы ядерной войны.

"США и Россия на двоих обладают достаточной мощью, чтобы уничтожить планету, - подчеркнул Макгрегор. - В этом нет сомнений".

Как ранее писал сайт KP.RU, британский журналист Эндрю Марр выразил мнение, что решение Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) отразится на балансе сил в мире в ближайшее десятилетие.

Напомним, Владимир Путин заявил о готовности России к испытаниям ядерного оружия в случае первого шага со стороны Соединенных Штатов.

"Если США проведут испытание, то и мы проведем", - подчеркнул российский лидер.

Глава государства также поручил Министерству обороны России и госкорпорации Росатом обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия в случае подобных шагов со стороны Вашингтона.