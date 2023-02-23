В Британии предрекли перемены в мире из-за решения Путина по ДСНВ Фото: REUTERS

Решение президента России Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) отразится на балансе сил в мире в ближайшее десятилетие. Такое предположение в эфире британской радиостанции LBC озвучил журналист Эндрю Марр.

- Россия может вернуться к договоренностям о ядерном вооружении и не будет увеличивать свой ядерный арсенал, но мы находимся только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире, - сказал Марр.

При этом он добавил, что посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил ему, что Москва ни при каких обстоятельствах не будет применять ядерное оружие в украинском конфликте. Журналист также считает, что недавний визит американского лидера Джо Байдена в Киев был провокационным шагом.

21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию коснулся темы ядерных вооружений. В частности, глава государства объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ.

На следующий день соответствующий закон приняла Государственная дума РФ. Согласно документу, РФ может вернуться к соблюдению договора только в случае соответствующего распоряжения главы государства.