Лукашенко планирует посетить Китай с 28 февраля по 2 марта

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен посетить Китай с государственным визитом в период с 28 февраля по 2 марта. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В сообщении указывается, что в графике значатся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

"В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке", - уточняет пресс-служба президента Белоруссии.

В рамках поездки также запланирован ряд встреч с должностными лицами КНР и руководителями местных компаний. По их итогам планируется подписать пакет документов по развитию китайско-белорусских отношений.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что нельзя игнорировать позицию Китая по украинскому конфликту. По его оценке, Китай рассчитывает на то, что предложенные шаги дадут результат, иначе бы их не было. Также белорусский лидер добавил, что сегодня ни одна проблема в мире не может сегодня решаться без участия Пекина.

Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Лукашенко заявил, что сельское хозяйство в Белоруссии рентабельнее, чем торговля нефтью. По его словам, Минск с реализации продуктов питания получил 8,3 млрд долларов дохода. Спрос на продовольствие только увеличивается, так как население планеты растет, добавил глава республики.

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